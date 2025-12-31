SON DAKİKA: Konya’da 500 milyon TL’lik ’hububat’ vurgunu: TMO deposunu boşaltıp yurt dışına kaçtı!

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI: DEPOLAR BOMBOŞ!

Polis ekiplerinin yaptığı derinlemesine araştırmada, depo sahibi Erkan T.'nin sadece devletin malını satmakla kalmadığı, aynı zamanda bankalardan yüksek miktarlarda kredi çektiği de tespit edildi. Toplamda 500 milyon TL'lik bir vurguna imza attığı belirtilen Erkan T.'nin, sahte belgelerle veya gizli sevkiyatlarla depoyu boşalttığı tahmin ediliyor.