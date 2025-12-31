SON DAKİKA: Konya’da 500 milyon TL’lik ’hububat’ vurgunu: TMO deposunu boşaltıp yurt dışına kaçtı!

Olay, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin rutin denetimleri sırasında gün yüzüne çıktı. TMO'nun bölgedeki çiftçilerden aldığı arpa, buğday ve mısırları muhafaza etmek için yıllık 40 milyon TL kira ödediği lisanslı depoda, kayıtlı miktarla mevcut stokların uyuşmadığı saptandı. Yapılan incelemede, depodaki yaklaşık 40 bin ton hububatın gizlice satıldığı belirlendi.
DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI: DEPOLAR BOMBOŞ!
Polis ekiplerinin yaptığı derinlemesine araştırmada, depo sahibi Erkan T.'nin sadece devletin malını satmakla kalmadığı, aynı zamanda bankalardan yüksek miktarlarda kredi çektiği de tespit edildi. Toplamda 500 milyon TL'lik bir vurguna imza attığı belirtilen Erkan T.'nin, sahte belgelerle veya gizli sevkiyatlarla depoyu boşalttığı tahmin ediliyor.
500 MİLYON TL İLE "ROMANYA'YA KAÇTI" İDDİASI
Hakkında yakalama kararı bulunan Erkan T.'nin izini süren Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin yurt dışına, iddialara göre Romanya'ya kaçtığını belirledi. Zanlının yakalanması için uluslararası düzeyde girişimlerin başlatılması bekleniyor.
9 GÖZALTI: MÜDÜR VE MUHASEBECİ DE LİSTEDE
Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, dolandırıcılık zincirinde parmağı olduğu düşünülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında deponun sorumlu müdürü ve muhasebecisinin de bulunduğu 9 çalışan polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, sevkiyatların nasıl fark edilmeden yapıldığı araştırılıyor.