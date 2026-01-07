SON DAKİKA... Konya’da camide çekilen skandal görüntülere tepki yağmıştı: O şüpheli hakkında karar verildi!

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde çekildiği belirtilen, genç bir kadının camide bir erkeğin yanında dans ederek uygunsuz davranışlar sergilediği ve 'Manitayı camide bile darlama işi' başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.