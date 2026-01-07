Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Konya'da camide çekilen skandal görüntülere tepki yağmıştı: O şüpheli hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 15:46 Son Güncelleme: 7.01.2026 15:56

SON DAKİKA... Konya Karatay'da Aziziye Camii'nde genç bir kadının camide bir erkeğin yanında dans ederken çekilen görüntülere tepki yağdı. Skandal görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli hakkında karar açıklandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde çekildiği belirtilen, genç bir kadının camide bir erkeğin yanında dans ederek uygunsuz davranışlar sergilediği ve 'Manitayı camide bile darlama işi' başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan şahıslar hakkında resmî soruşturma başlatıldığını duyururken, Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya ise yakın zamanda geldikleri öğrenilen 2 şahıstan A.Ö. (21) dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete getirilen ve ifadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında TCK 216/2 maddesinden 'Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

