SON DAKİKA: Konya’da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler ilk kez konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık"

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 Şubat'ta meydana gelen ve infial yaratan olayda, milli halterci S.B.K., kız kardeşi İ.K.'nin "kilomla dalga geçiyorlar" şikayeti üzerine okul müdürünün odasını basmış, ardından koridorda karşılaştığı 14 yaşındaki E.İ. ve ona engel olmak isteyen kız kardeşi A.İ.'yi darbetmişti.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK SALDIRDI"
Güvenlik kameralarına yansıyan o anların ardından konuşan mağdur E.İ., saldırganın kendisini "Seni öldüreceğim" diyerek darbettiğini söyledi.
Konya'da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık" | Video
"TANIMADIĞIM BİR ADAMDAN DAYAK YEDİM"
"Ben zorba bir insan değilim. Kaldı ki benim de kilo problemim var. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmam. Tanımadığım bir adamdan, nedenini bilmediğim bir şekilde dayak yedim. Eğitim hayatım mahvoldu, LGS'ye hazırlanıyordum ama korkudan okula gidemiyorum."
"SPORCU KİMLİĞİNİ TEHDİT UNSURU OLARAK KULLANDI"
Olay sırasında kardeşini kurtarmaya çalışırken yumrukların hedefi olan kız kardeş A.İ. ise psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Hiç tanımadıkları insanlar tarafından darbedilmenin şokunu atlatamadıklarını belirten A.İ., "İlk kez gördüğümüz bir adam herkesin gözü önünde bize saldırdı. Biz zaten yıllardır akran zorbalığına maruz kalıyoruz, kimseye böyle bir şey yapmayız" dedi.
ZORBALIK İDDİASINI REDDETTİ
Anne A.İ. de yaşananlara isyan ederek karşı tarafın sporcu kimliğini orantısız güç kullanarak bir şiddet aracına dönüştürdüğünü savundu. Annenin açıklamaları, olayın perde arkasındaki "zorbalık" iddiasını tamamen reddeder nitelikteydi: "Benim çocuklarım o kızın varlığından bile o gün haberdar oldu. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Şiddet uygulayarak okul basan bir şahıs var, diğer yanda hukuki mücadele veren biz."