SON DAKİKA: Konya’da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler ilk kez konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık"

ZORBALIK İDDİASINI REDDETTİ

Anne A.İ. de yaşananlara isyan ederek karşı tarafın sporcu kimliğini orantısız güç kullanarak bir şiddet aracına dönüştürdüğünü savundu. Annenin açıklamaları, olayın perde arkasındaki "zorbalık" iddiasını tamamen reddeder nitelikteydi: "Benim çocuklarım o kızın varlığından bile o gün haberdar oldu. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Şiddet uygulayarak okul basan bir şahıs var, diğer yanda hukuki mücadele veren biz."