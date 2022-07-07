SON DAKİKA | Konya’da öldürülen doktor Ekrem Karakaya son yolculuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Son dakika haberi... Konya'da kan donduran olay! Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR
Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı hastanede öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor.
SAĞLIKÇILAR BEYAZ ÖNLÜKLERİYLE GELDİ
Törene çok sayıda bir katılım var. Sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle cenazeye gelmiş durumda.
BAKAN KOCA CENAZEDE
Cenazeye Sağlık Bakanı Koca da katılıyor.
BİR HAFTA ÖNCE BABA OCAĞINDAYDI
Karakaya'nın vefat etmeden önceki hafta sonu Kayseri'ye geldiği, sonrasında bayramda görevli olduğu için Konya'ya döndüğü belirtildi.
"CENAZEMİZ VAR, HASTA BAKILMAYACAK"
Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.
Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.
'CENAZEMİZ VAR' YAZISI
Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.
DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MESLEKTAŞLARININ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından meslektaşlarının gözyaşları içerisinde Kayseri'yi uğurlandı. Uğurlama törenine çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Karakaya'nın tabunun üzerine Türk bayrağı olduğu görüldü. 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu olan Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya'nın da mali müşavir olduğu öğrenildi.
'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'
Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ
Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.