SON DAKİKA… Konya’da spor salonunda siyanür dehşeti! Ölümcül plan güvenlik kamerasında: İçeride 7-8 yaşında çocuklar vardı!

En son çantasız çıktı ve çıkarken de ellerini kokluyordu. İçerisinde hidrojen siyanür olan tarım ilacını dökmüş. İçeride 7-8 yaş gurubu çocuklar vardı. Ya o çocuklara bir şey olsaydı? Bir insan öldürmeye teşebbüs" dedi.