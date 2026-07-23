Son dakika: 'KÖSTEBEK" Operasyonunda yeni gelişme: 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen kapsamlı operasyonda, aralarında gümrük muhafaza müdür yardımcısı, komiser, polis memurları ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı dev operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 37'si gözaltına alınmıştı.

5,4 MİLYAR LİRALIK DEVASA PARA TRAFİĞİ

Mali İnceleme Birimleri ve savcılık tarafından şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde şüpheli Serkan Cemal Güney isimli şahsın farklı bankalardaki kendi hesapları arasında 5,4 Milyar TL transfer gerçekleştiği saptandı. Şüpheli İbrahim Tankoş'un da kendi hesapları arasında 193.079.140,2 TL transfer yaptığı ve şüpheli Serkan Cemal Güney ile İbrahim Tankoş arasında toplamda 79,6 Milyon TL tutarında karşılıklı para akışı olduğu belirlendi.

GİZLİ BİLGİLERİ ÇETEYE AKTARDILAR

Yürütülen kapsamlı soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden yöneticilerin ve üyelerin; görev ile yetki tanımlarına aykırı hareket eden kamu görevlileri aracılığıyla kritik verilere eriştiği belirlendi. Şüphelilerin örgüt üyelerine ve liderlerine suç kaydı, aranma ve yakalama kararları, Kırmızı Bülten durumları, araç tescil kayıtları ile gümrük geçiş bilgileri gibi gizli verileri aktardıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN MESLEKİ DAĞILIMI

Hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen 50 şüphelinin 27'si aktif kamu görevlisiyken, 1'i Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı olmak üzere 16 gümrük memuru, 1'i Komiser olmak üzere 8 polis memuru, 2 denetimli serbestlik memuru ve 1 zabıt katibi olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan emekli polis memuru oldukları öğrenildi. Kalan 21 şüpheliden 2'si avukat ve aralarında kuyumcu, tır şoförü, yönetim danışmanı ile işsizlerin de bulunduğu belirtildi.

37 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 37 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.