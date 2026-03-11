SON DAKİKA: Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı

Olay, önceki gün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.