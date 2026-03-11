SON DAKİKA: Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı

Olay, önceki gün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayla ilgili olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
OLAY ANI KAMERADA
Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.