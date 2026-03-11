Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:58 Son Güncelleme: 11.03.2026 11:08

SON DAKİKA: Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı

İstanbul’un kalbi Kuyumcukent’te, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen ve profesyonel soygun sahnelerini aratmayan 20 milyon liralık büyük vurgunla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Polisin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheliler hakkında yeni detaylar ortaya çıkarken, o anlara dair görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA: Kuyumcukent’te film gibi soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı
  • ABONE OL

Olay, önceki gün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayla ilgili olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OLAY ANI KAMERADA

Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz