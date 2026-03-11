Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 24 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:58 Son Güncelleme: 11.03.2026 11:36

SON DAKİKA: Kuyumcukent'te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 24 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı

İstanbul’un kalbi Kuyumcukent’te, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen ve profesyonel soygun sahnelerini aratmayan 24 milyon liralık büyük vurgunla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Polisin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüphelilerin, yapılan ev aramalarında 6 adet tabanca, 120 adet fişek, 108 adet lyrica hap, 128 adet ectasy hap, 76 adet satışa hazır halde esrar ele geçirildi. Öte yandan soygun anı görüntüleri ortaya çıktı. işte o korku dolu anlar...

SON DAKİKA: Kuyumcukent'te film gibi soygunda flaş gelişme! 24 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı
İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent, önceki sabah saat 07.20 sıralarında akılalmaz bir soyguna sahne oldu. İddiaya göre, nakil için hazırlanan ve içi para dolu olan çuvalları gözüne kestiren maskeli saldırganlar, iki ayrı araçla merkeze adeta çıkarma yaptı.

ŞAFAK VAKTİNDE UZUN NAMLULU BASKIN

Ellerindeki uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getiren şüpheliler, yaklaşık 24 milyon lira olduğu değerlendirilen serveti saniyeler içinde araçlara yükleyerek kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA!

Kuyumcukent'te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video

POLİS NEFES KESEN BİR TAKİP BAŞLATTI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adeta iğneyle kuyu kazdı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ve şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ADRESLERDEN "SUÇ CEPHANELİĞİ" ÇIKTI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, film sahnelerini aratmayan bu büyük soyguna karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda polis ekipleri adeta bir suç şebekesiyle karşılaştı. Soygunda kullanılan silahlara ek olarak; 6 adet tabanca, 120 adet fişek ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ele geçen 108 adet Lyrica hap, 128 adet ecstasy ve 76 paket satışa hazır esrar, şahısların profiline dair çarpıcı detayları ortaya koydu.

SON DAKİKA: Kuyumcukent'te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 24 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı
