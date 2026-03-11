SON DAKİKA: Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 24 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı

İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent, önceki sabah saat 07.20 sıralarında akılalmaz bir soyguna sahne oldu. İddiaya göre, nakil için hazırlanan ve içi para dolu olan çuvalları gözüne kestiren maskeli saldırganlar, iki ayrı araçla merkeze adeta çıkarma yaptı.