SON DAKİKA… Kuzeni Cem Garipoğlu Münevver Karabulut’un katiliydi: Kasım Garipoğlu’nun evinden çıkanlar şoke etti!

5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte doların ele geçirildiği açıklandı.