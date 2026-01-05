SON DAKİKA: KYK Burs ve Kredi Ücretleri belli oldu! 2026 GSB Lisans, Yüksek Lisans, Doktora KYK bursu ne kadar oldu?

Üniversite gençliğinin merakla beklediği "burs zammı" açıklandı. 2025 yılında 3.000 TL olarak uygulanan lisans burs ve kredi miktarı, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yeni rakamına ulaştı. Memur maaş katsayısı ve enflasyon oranlarının netleşmesinin ardından ilan edilen yeni tarifeye göre, öğrenciler zamlı ödemelerini almaya başlayacak. Eğitim hayatına destek olan bu artış, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. İşte üniversite öğrencilerinin bütçesini rahatlatacak resmi 2026 KYK burs ve kredi ücretleri.