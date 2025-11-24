Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Lisede korkunç son: Şakalaşma kanlı bitti! Tek yumrukla düşen öğrenci hayatını kaybetti!
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir lisede yaşanan olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Aynı sınıfta okuyan iki öğrenci arasındaki masum başlayan şakalaşma, ne yazık ki ölümle sonuçlandı. Atılan tek bir yumruğun etkisiyle yere düşerek başını vuran 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından diğer öğrenci H.H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Kartal'daki lise binasında meydana geldi. İddialara göre, aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16), teneffüs sırasında veya ders aralarında bir şakalaşmaya tutuştu. Ancak bu şakalaşma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KARTAL LİSESİNDE KAHREDEN KAVGA

Kavga sırasında H.H.A.'nın attığı yumruk İsmail Mert Küçükbaşar'a isabet etti. Darbenin şiddetiyle dengesini kaybeden genç, kafasını sert zemine çarptı. Olay yerinde baygınlık geçiren Küçükbaşar için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine hızla okula ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı öğrenciyi ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan İsmail Mert Küçükbaşar'ın durumu başından beri ağır olarak bildiriliyordu.

Tüm çabalara rağmen talihsiz öğrenci, ne yazık ki dün (Cumartesi) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu acı haber, ailesini, okul arkadaşlarını ve tüm eğitim camiasını derinden üzdü.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından gözaltına alınan diğer öğrenci H.H.A. (16), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alınan şüpheli öğrenci H.H.A., "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lisede başlayan basit bir anlaşmazlık, bir gencin ölümüne, diğerinin ise cezaevine girmesine yol açarak trajik bir sona ulaştı. Hayatını kaybeden İsmail Mert Küçükbaşar'ın cenazesi, memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

