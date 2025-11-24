SON DAKİKA: Lisede korkunç son: Şakalaşma kanlı bitti! Tek yumrukla düşen öğrenci hayatını kaybetti!

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Kartal'daki lise binasında meydana geldi. İddialara göre, aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16), teneffüs sırasında veya ders aralarında bir şakalaşmaya tutuştu. Ancak bu şakalaşma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KARTAL LİSESİNDE KAHREDEN KAVGA
Kavga sırasında H.H.A.'nın attığı yumruk İsmail Mert Küçükbaşar'a isabet etti. Darbenin şiddetiyle dengesini kaybeden genç, kafasını sert zemine çarptı. Olay yerinde baygınlık geçiren Küçükbaşar için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.
Tüm çabalara rağmen talihsiz öğrenci, ne yazık ki dün (Cumartesi) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu acı haber, ailesini, okul arkadaşlarını ve tüm eğitim camiasını derinden üzdü.
SALDIRGAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Olayın hemen ardından gözaltına alınan diğer öğrenci H.H.A. (16), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alınan şüpheli öğrenci H.H.A., "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Lisede başlayan basit bir anlaşmazlık, bir gencin ölümüne, diğerinin ise cezaevine girmesine yol açarak trajik bir sona ulaştı. Hayatını kaybeden İsmail Mert Küçükbaşar'ın cenazesi, memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.