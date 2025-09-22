SON DAKİKA: Mabel Matiz’in adliye ifadesi ortaya çıktı! Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mabel Matiz'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Matiz, "Perperişan" isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram, Youtube adresimden benim rızam ile ben ve ekibimle yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç yer vermedim.

Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra bu sözlerime hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grubu bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleri ile kendi albümleri için benden bir şarkı yazılmasını istediler.Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Bu şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımın içeriklerini hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da o amaç için yazdım" dedi.