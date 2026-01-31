SON DAKİKA | Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti! Serdar Sertçelik tutuklandı

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" Kırmızı bültenlen aranan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edildi.
SERTÇELİK TUTUKLANDI
Türkiye'ye getirilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Serdar Sertçelik'in tutuklanmasına karar verdi.