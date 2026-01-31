Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti! Serdar Sertçelik tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 19:37 Son Güncelleme: 31.01.2026 19:38

Hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye iade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Sertçelik, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" Kırmızı bültenlen aranan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edildi.

SERTÇELİK TUTUKLANDI

Türkiye'ye getirilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Serdar Sertçelik'in tutuklanmasına karar verdi.

