Son dakika | Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan kurtarılamamıştı! Elektrikli scooter kazasında çarpıcı detaylar!

SKUTER 65 METRE FIRLAMIŞ

Sarıçobanoğlu, uzmanla yapılan teknik inceleme ile kazaya ilişkin mobese ve güvenlik kamerası görüntülerinden otomobilin hızının en az 140 kilometre olduğunu iddia etti. Kaza tutanağında da otomobilin çarptığı skuterin, 65 metre uzağa fırladığı belirtildi. Ayrıca sürücünün yaya geçidine yaklaştığında hızını azaltmama kuralını ihlal ettiğine yer verildi.