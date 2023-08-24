SON DAKİKA: Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise ahaber ekranlarından şu mesajları verdi: "Hepimize geçmiş olsun. 10 gün önce olan depremin hemen üzerindeki mahallede gerçekleşti. Şiddeti 5'ti ancak kısa sürdüğü için etki bırakmadı. Arama tara çalışmalarımız sürüyor herhangi bir olumsuz haberle karşılaşmadık. Bölgemizde sürekli artçı sarsıntılar oluyor. Artık son bulsun diye temenni ediyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun."