SON DAKİKA... Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi!

SON DAKİKA... Malatya Battalgazi'de sabah 09.00'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

PROF. DR. ERSOY: ARTÇILAR DEPREM EDEBİLİR

AHaber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin artçı değil bağımsız bir deprem olduğunu söyledi. Ersoy, bu depremin ardından 4 büyüklüğüne ulaşan artçıların olabileceğini belirterek "2023'ten beri bu bölge çok fazla artçı deprem yaşadı. Bu deprem artçı bir deprem değil. Tamamen bağımsız bir deprem. Bu kadar hissedilmesinin sebebi, derinliğinin 7 kilometre olması. Elbette küçümsenecek bir deprem değil. 5,6'nın artçıları elbette olacaktır 4'e çıkacak büyüklükte artçılar olabilir 1-2 gün devam edebilir. Depremin olduğu çevrede büyük bir depreme neden olacak fay göremiyorum" dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

Depremin ardından açıklama yapan AFAD "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.