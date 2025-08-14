Son dakika: Mangal yolu faciası! Ön otopsi tamamlandı: Her iki sürücü de alkollü çıktı

Korkunç kaza Yenice-Çan kara yolunda Davutköy Sapağı'nda 20:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir mekanda alkol alan Remzi Şen ve 3 arkadaşı akşam saatlerinde Kalkım'daki arkadaşlarının mangal daveti nedeniyle yola çıktı. Remzi Şen yönetimindeki otomobil, Davutköy Sapağı'nda karşı istikametten gelen Atakan Yılmazdere'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Evrim Oluçay

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karayolunun savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve Jandarma sevk edildi. Yol uzun bir süre trafiğe kapatılırken araçlara sıkışan Remzi Şen, Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın Oktay Çelik ve diğer araçta bulunan Atakan Yılmazdere (29) ve Evrim Oluçay (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Oktay Çelik

KARAYOLU TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından Yenice karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazada hayatını kaybeden 6 kişi Çan ve Yenice Devlet Hastanesi morglarına sevk edildi.