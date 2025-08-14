Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mangal yolu faciası! Ön otopsi tamamlandı: Her iki sürücü de alkollü çıktı
Çanakkale’nin Çan ilçesinde dün akşam saatlerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ön otopsi raporuna göre kazada her iki sürücünün de alkollü olduğu tespit edilirken, kazanın şerit ihlali nedeniyle yaşandığı belirlendi.

Korkunç kaza Yenice-Çan kara yolunda Davutköy Sapağı'nda 20:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir mekanda alkol alan Remzi Şen ve 3 arkadaşı akşam saatlerinde Kalkım'daki arkadaşlarının mangal daveti nedeniyle yola çıktı. Remzi Şen yönetimindeki otomobil, Davutköy Sapağı'nda karşı istikametten gelen Atakan Yılmazdere'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karayolunun savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve Jandarma sevk edildi. Yol uzun bir süre trafiğe kapatılırken araçlara sıkışan Remzi Şen, Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın Oktay Çelik ve diğer araçta bulunan Atakan Yılmazdere (29) ve Evrim Oluçay (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

KARAYOLU TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından Yenice karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazada hayatını kaybeden 6 kişi Çan ve Yenice Devlet Hastanesi morglarına sevk edildi.

ÖN OTOPSİ TAMAMLANDI

Jandarma korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatırken kazada hayatını kaybeden sürücülerin ön otopsisi tamamlandı. Araç sürücüleri Remzi Şen ve Atakan Yılmazdere'nin alkollü olduğu tespit edilirken, Kazanın nedeninin ise hatalı sollama olduğu belirlendi.

