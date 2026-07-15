SON DAKİKA... Manisa Akhisar’da orman yangını! Alevler İzmir-İstanbul Otoyolu’na ulaştı

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 13.20'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer katılıyor. Ekipler, alevleri en kısa sürede kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.