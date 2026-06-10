SON DAKİKA | Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Rüşvet soruşturmasında yeni gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadesinde, Denizli'de 1 Milyon TL'yi Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini ifade etti.

TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı ve 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda MASAK raporları, HTS kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda Demirhan Gözaçan ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ve Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bugün yapılan operasyonda iki şüphelinin de evlerinde arama işlemleri yapıldı ve Cem Yüzer ve Anıl Demir gözaltına alındı.