Son dakika: Manisa Demirci’de kahreden manzara: 3 ölü var!

Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücülerden Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.