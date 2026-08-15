SON DAKİKA... Manisa Salihli’deki gaz dolum tesisinde patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçağıyla ilgili tedbirler hem de diğer bütün teknik tedbirler sürdürülüyor. Dolayısıyla orası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda. Aynı zamanda bütün bilgiler ve deliller, teknik olarak ve hukuki olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun. Temennimiz, bu tür vakalardan ve hadiselerden uzak durmak. Bu konularla ilgili her türlü tedbirin olay öncesinden en üst seviyede alınması gerekiyor. Olay sonrasında da şu anda bütün ilgili birimlerimiz süreci takip ediyor. 2 vatandaşımızın içeride olduğu ve bunlarla ilgili yüksek derecede endişemiz devam ediyor.

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