Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Manisa-Turgutlu'daki saldırıda yeni gelişme: Valilik açıkladı: 6 öğrenci taburcu, 3'ü yoğun bakımda
Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:26 Son Güncelleme: 23.09.2026 10:34

SON DAKİKA! Manisa-Turgutlu'daki saldırıda yeni gelişme: Valilik açıkladı: 6 öğrenci taburcu, 3'ü yoğun bakımda

Manisa'nın Turgutlu ilçesini yasa boğan saldırıda hastaneye kaldırılan öğrencilerden beklenen iyi haber geldi. Valilik, 6 öğrencinin bugün taburcu edileceğini duyururken, yoğun bakımdaki 3 öğrencinin sağlık durumuna ilişkin kritik detayları paylaştı. İşte yaralı öğrencilerin tedavisindeki son gelişmeler...

SON DAKİKA! Manisa-Turgutlu’daki saldırıda yeni gelişme: Valilik açıkladı: 6 öğrenci taburcu, 3’ü yoğun bakımda
  • ABONE OL

Manisa'nın Turgutlu ilçesini yasa boğan saldırıda hastaneye kaldırılan öğrencilerden beklenen iyi haber geldi. Valilik, 6 öğrencinin bugün taburcu edileceğini duyururken, yoğun bakımdaki 3 öğrencinin sağlık durumuna ilişkin kritik detayları paylaştı.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU SÖZLERE YER VERİLDİ

22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

#MANİSA #TURGUTLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Manisa-Turgutlu'daki saldırıda yeni gelişme: Valilik açıkladı: 6 öğrenci taburcu, 3'ü yoğun bakımda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA