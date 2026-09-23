SON DAKİKA! Manisa-Turgutlu’daki saldırıda yeni gelişme: Valilik açıkladı: 6 öğrenci taburcu, 3’ü yoğun bakımda

Manisa'nın Turgutlu ilçesini yasa boğan saldırıda hastaneye kaldırılan öğrencilerden beklenen iyi haber geldi. Valilik, 6 öğrencinin bugün taburcu edileceğini duyururken, yoğun bakımdaki 3 öğrencinin sağlık durumuna ilişkin kritik detayları paylaştı.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU SÖZLERE YER VERİLDİ

22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.