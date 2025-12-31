SON DAKİKA... Manisa’da 13 yaşındaki otizmli öğrencisini merdivenlerden itmişti: O okul müdürü hakkında yeni gelişme!

İLK DURUŞMADA TUTUKLUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Bekir Güçlü, suçlamaları reddetti. Güçlü savunmasında, "Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu" dedi.