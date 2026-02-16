SON DAKİKA: Manisa’da acı haber: Bağyolu Göleti’nde kayıp Halil Burak Şen’in cansız bedeni bulundu!

ANNE VE BABANIN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Acı haberi alarak gölet kenarına gelen baba Adem Şen ve anne Gülşah Şen, evlatlarının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olduğu ve bir bobinaj atölyesinde çalıştığı öğrenilen Halil Burak Şen'in ölümü, tüm şehri yasa boğdu. Jandarma ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.