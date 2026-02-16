SON DAKİKA: Manisa’da acı haber: Bağyolu Göleti’nde kayıp Halil Burak Şen’in cansız bedeni bulundu!

Olay, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde yer alan Bağyolu Göleti mevkisinde başladı. İddiaya göre, 18 yaşındaki Halil Burak Şen, bir arkadaşıyla birlikte otomobille gölet kenarına geldi.
GÖLET KENARINDA ESRARENGİZ KAYBOLUŞ
Geceyi araçta geçiren iki arkadaştan Halil Burak Şen, sabah saatlerinde ortadan kayboldu. Arkadaşı uyandığında Şen'i ne araçta ne de çevrede bulabildi.
TEK BİR AYAKKABI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Arkadaşının, gölet kıyısında Halil Burak Şen'e ait tek bir ayakkabı bulması üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHAKUT ve polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları, ayakkabının bulunduğu kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı.
ACI HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ
Dün saat 13.00'ten beri aralıksız süren çalışmalar, bu sabah saat 11.00 sıralarında sonuçlandı. Su altı arama ekipleri, genç Halil'in cansız bedenine göletin derinliklerinde ulaştı. Sudan çıkarılan naaş, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANNE VE BABANIN GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Acı haberi alarak gölet kenarına gelen baba Adem Şen ve anne Gülşah Şen, evlatlarının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olduğu ve bir bobinaj atölyesinde çalıştığı öğrenilen Halil Burak Şen'in ölümü, tüm şehri yasa boğdu. Jandarma ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.