SON DAKİKA… Manvur Yavaş yönetiminin iş bilmezliği hayatlarını kabusa çevirdi! Ne gece uyku var ne gündüz huzur: 70 bin kişi mağdur!

"BİZE, 'BU DÖKÜM ALANI DOLANA KADAR YAPACAK BİR ŞEY YOK' DEDİLER"

Sorunun çözümü için birçok yere başvurduklarını anlatan Aydemir, döküm sahasındaki yetkililerden aldıkları cevabı da paylaştı:

"Döküm alanındaki şeflere kadar gittim. Bize, 'Bu döküm alanı dolana kadar yapacak bir şey yok' dediler. İlk zamanlar kamyonlar on beş dakikada bir geliyordu. Şimdi ise peş peşe binlerce kamyon geçiyor. Hiç ara yok, sürekli geliyorlar. Tozdan geçilmiyor; sulama aracı istemek zorunda kalıyoruz. Gerçekten bu kamyonlardan bıktık, usandık.''

Kamyonların neden olduğu gürültünün özellikle gece saatlerinde vatandaşları mağdur ettiğini belirten Aydemir, "Hastası var, yaşlısı var, küçük çocuğu olan var. İnsanlar gece uyuyamadıklarını söylüyorlar. Vallahi bu kamyonlardan kurtulduğumuz gün bizim bayramımız olur" diye konuştu.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bağlum'da sorunun 6-7 yıldır devam ettiğini söyleyen Muhtar Aydemir, kamyon sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Kazası bir yanda, kornaları bir yanda, yola dökülen topraklar bir yanda... Artık yetişemiyoruz" dedi.