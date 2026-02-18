SON DAKİKA: Mardin’de akılalmaz işkence! 17 yaşındaki çocuğu ahıra bağladı! Görüntüler korkunç: ’Getirmezsen üstüne salarım...’

Olay, Savur ilçesine bağlı kırsal Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuk, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ÇOCUĞU SOYUP DARBETTİ, KÖPEKLE TEHDİT ETTİ
Şüpheli, çocuğun pantolonunu ve tişörtünü çıkardıktan sonra güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. İddiaya göre daha sonra ahıra getirdiği köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Şiddet anlarının dakikalarca sürdüğü öğrenildi.
ANNE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP YARDIM İSTEDİ
Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi ise oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürdü. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne, şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımında, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Videonun delil kabul edilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.
KAMERAYA YANSIYAN TEHDİT SÖZLERİ
Görüntülerde şüphelinin çocuğa defalarca vurduğu, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" dediği duyuluyor. Çocuğun "Dayı vallahi bende değil" demesine rağmen şiddetin sürdüğü görülüyor. Şüphelinin köpeği göstererek "Getirmezsen üstüne salarım, silahla seni öldürürüm" dediği de kayıtlara yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin ise "Yeter, günahtır" diyerek müdahale etmeye çalıştığı duyuluyor.