SON DAKİKA: Mardin’de akılalmaz işkence! 17 yaşındaki çocuğu ahıra bağladı! Görüntüler korkunç: ’Getirmezsen üstüne salarım...’

KAMERAYA YANSIYAN TEHDİT SÖZLERİ

Görüntülerde şüphelinin çocuğa defalarca vurduğu, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" dediği duyuluyor. Çocuğun "Dayı vallahi bende değil" demesine rağmen şiddetin sürdüğü görülüyor. Şüphelinin köpeği göstererek "Getirmezsen üstüne salarım, silahla seni öldürürüm" dediği de kayıtlara yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin ise "Yeter, günahtır" diyerek müdahale etmeye çalıştığı duyuluyor.