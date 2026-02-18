Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Mardin'de akılalmaz işkence! 17 yaşındaki çocuğu ahıra bağladı! Görüntüler korkunç: 'Getirmezsen üstüne salarım...'
Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:11 Son Güncelleme: 18.02.2026 14:42

SON DAKİKA: Mardin'de akılalmaz işkence! 17 yaşındaki çocuğu ahıra bağladı! Görüntüler korkunç: 'Getirmezsen üstüne salarım...'

Türkiye’nin konuştuğu olayda, güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle tehdit eden şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o korkunç görüntüler...

DHA Yaşam
Olay, Savur ilçesine bağlı kırsal Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuk, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇOCUĞU SOYUP DARBETTİ, KÖPEKLE TEHDİT ETTİ

Şüpheli, çocuğun pantolonunu ve tişörtünü çıkardıktan sonra güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. İddiaya göre daha sonra ahıra getirdiği köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Şiddet anlarının dakikalarca sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI, ANCAK SERBEST BIRAKILDI

Serbest bırakılan çocuk, yaşananların ardından şüpheliden şikayetçi oldu. Ancak iddiaya göre aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çekti. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ANNE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP YARDIM İSTEDİ

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi ise oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürdü. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne, şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımında, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Videonun delil kabul edilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

KAMERAYA YANSIYAN TEHDİT SÖZLERİ

Görüntülerde şüphelinin çocuğa defalarca vurduğu, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" dediği duyuluyor. Çocuğun "Dayı vallahi bende değil" demesine rağmen şiddetin sürdüğü görülüyor. Şüphelinin köpeği göstererek "Getirmezsen üstüne salarım, silahla seni öldürürüm" dediği de kayıtlara yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin ise "Yeter, günahtır" diyerek müdahale etmeye çalıştığı duyuluyor.

