Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Mardin'de aynı aileden 3 kişi ölü bulundu: Başından silahla vurulmuşlar!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:04 Son Güncelleme: 25.11.2025 10:18

SON DAKİKA | Mardin'de aynı aileden 3 kişi ölü bulundu: Başından silahla vurulmuşlar!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA Yaşam
SON DAKİKA | Mardin’de aynı aileden 3 kişi ölü bulundu: Başından silahla vurulmuşlar!

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

ÇOCUKLARI HENÜZ 5 YAŞINDA

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Mardin'de aynı aileden 3 kişi ölü bulundu: Başından silahla vurulmuşlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz