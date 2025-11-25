Mardin'de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 25.11.2025 | 11:02 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 3 kişilik bir aileden haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde hareketsiz yatan 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.