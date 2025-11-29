SON DAKİKA… Mardin’deki aile katliamında kan donduran yasak aşk iddiası: Tutuklanan komşu her şeyi anlattı!

Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı alarak kanalizasyona attım. Olay sırasında Kaya ailesinin evindeydim. Mehmet Kaya'nın önce eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştığını ve eşi Berna Kaya'yı vurduğunu anlattı. İfadeye göre, Mehmet Kaya daha sonra kızı Samyeli'ni de öldürdü ve ardından bana dönüp olayla ilgili kimseyle konuşmamamı, aksi halde beni de öldüreceğini söyledi. Olaydan sonra evde bulduğum tabancayı alarak delilleri karartmak amacıyla Ceylanpınar yolunda kanalizasyona attım" dedi.