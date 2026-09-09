Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde gemi faciası! Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi: 10 mürettebat aranıyor!
Giriş Tarihi: 9.09.2026 12:23

SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde gemi faciası! Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi: 10 mürettebat aranıyor!

SON DAKİKA... Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de yaşanan gemi kazasında Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu gemisi ile çarpıştıktan dakikalar sonra battı. Gemide bulunan 10 mürettebatı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor.

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DHA
SON DAKİKA... Marmara Denizi’nde gemi faciası! Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi: 10 mürettebat aranıyor!
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Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 8'İnci gününde aralıksız sürdürülüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

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