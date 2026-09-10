SON DAKİKA... Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında 9. gün! Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor: 10 mürettebattan haber var mı?

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Kaymakam Eren, mürettebat yakınlarıyla görüşerek süreç hakkında bilgi aldı ve ailelerin yanında olduğunu ifade etti. Gerçekleşen buluşmada, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Eren, ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.