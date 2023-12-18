Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Marmara depremi sonrası Gümüşhane'de de deprem!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 01:22 Son Güncelleme: 18.12.2023 01:25

Son dakika: Marmara depremi sonrası Gümüşhane'de de deprem!

Son dakika... Marmara Denizi'nde yaşanan 4.1'lik depremin ardından bir sarsıntı haberi de Gümüşhane'den geldi. AFAD, Gümüşhane Kelkit merkezli 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: Marmara depremi sonrası Gümüşhane’de de deprem!

Son dakika... Marmara Denizi'nde yaşanan 4.1'lik depremin ardından bir sarsıntı haberi de Gümüşhane'den geldi. AFAD, Gümüşhane Kelkit merkezli 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

01.15'teki depremin derinliğinin ise 15 kilometre olduğu belirtildi.

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Son dakika: Marmara depremi sonrası Gümüşhane'de de deprem!
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