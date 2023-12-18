Son dakika: Marmara depremi sonrası Gümüşhane’de de deprem!

Son dakika... Marmara Denizi'nde yaşanan 4.1'lik depremin ardından bir sarsıntı haberi de Gümüşhane'den geldi. AFAD, Gümüşhane Kelkit merkezli 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

01.15'teki depremin derinliğinin ise 15 kilometre olduğu belirtildi.