SON DAKİKA: Marmaris’in “kedi canlı” lakaplı ismi yine ölümden döndü! Yaralanma, boğulma, yüksekten düşme...

%79 ENGELLİ KALDI AMA VAZGEÇMEDİ

2014 yılında geçirdiği motosiklet kazasında akciğerleri sönen ve beyin ödemi oluşan Övet, 78 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra %79 engelli raporuyla malulen emekli oldu. Dün yaşadığı bacak kırığı ise, onlarca ölümcül kaza geçiren Övet için "hafif" bir kaza olarak nitelendiriliyor. "Ben talihsiz değil, dünyanın en şanslı insanıyım." diyen Mehmet Övet'in tedavisi Marmaris'te devam ediyor.