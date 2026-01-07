SON DAKİKA: Marmaris’in “kedi canlı” lakaplı ismi yine ölümden döndü! Yaralanma, boğulma, yüksekten düşme...

Marmaris'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan iki çocuk babası Mehmet Övet, adeta imkansızı başarmaya devam ediyor. Yaşadığı her kazadan sonra "şanslıyım" diyerek ayağa kalkan Övet, dün Karaca Mahallesi'nde gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek düştü.
SOL BACAĞINDA İKİ KIRIK: AMELİYATA ALINDI
Yürüyüş sırasında kayalık alanda düşen Övet'in sol bacağında iki ayrı bölgede kırık tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan "Kedi Canlı" lakaplı Övet, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Doktorlar, Övet'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir süre gözetim altında tutulacağını bildirdi.
ÖLÜMLE İLK RANDEVU: 7 YAŞINDA KALBİ DURDU
Mehmet Övet'in "dokuz canlı" hikayesi henüz çocuk yaşlarda başladı. Henüz 7 yaşındayken Yat Limanı'nda denize dalan Övet, teknenin pervanesindeki midyelerin vücudunu kesmesi sonucu 9 metre derinlikte fenalaştı. Kalbi durmuş halde sudan çıkarılan küçük Mehmet, tesadüfen orada bulunan bir doktorun müdahalesiyle hayata döndü. Aynı yıl terastan kafa üstü düşen Övet, 4 gün yoğun bakımda kalarak yine pes etmedi.
ELEKTRİK AKIMI VE METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜŞLER
İş hayatı da kazalarla dolu olan Övet'in peşini talihsizlikler bırakmadı: 1991'de asansör tamirinde elektrik akımına kapıldı, kalbi durdu, yine geri döndü. Anten montajı sırasında Kapalı Çarşı'da 9 metreden beton zemine çakıldı. Üçüncü kattan aşağı kafa üstü düştü. İki yıl sonra tekrar yüksek gerilime kapıldı.
VÜCUDUNDA HALA 5 KURŞUN TAŞIYOR!
Övet'in hayatındaki en ağır sınav ise 2008 yılında yaşandı. Bir tartışma sonrası pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Övet'in vücuduna tam 15 domdom kurşunu isabet etti. 60 gün yoğun bakımda kalan adamın vücudundan 10 kurşun çıkarılabildi. Övet, hala kasıklarındaki 5 kurşunla yaşamına devam ediyor.
%79 ENGELLİ KALDI AMA VAZGEÇMEDİ
2014 yılında geçirdiği motosiklet kazasında akciğerleri sönen ve beyin ödemi oluşan Övet, 78 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra %79 engelli raporuyla malulen emekli oldu. Dün yaşadığı bacak kırığı ise, onlarca ölümcül kaza geçiren Övet için "hafif" bir kaza olarak nitelendiriliyor. "Ben talihsiz değil, dünyanın en şanslı insanıyım." diyen Mehmet Övet'in tedavisi Marmaris'te devam ediyor.