Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Takım bazında oynanan zorlu oyunların ardından en başarılı ürünleri çıkararak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini alan takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı seçimi için bir kez daha tezgah başına geçti. Zorlu oyuna ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Masterchef son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme potasına giden isim bilgileri şöyle;