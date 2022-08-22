Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: MasterChef ilk kaptanlık oyununu kazanan isim açıklandı! İşte 22 Ağustos 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları
Giriş Tarihi: 22.8.2022 23:50 Son Güncelleme: 22.8.2022 23:51

SON DAKİKA: MasterChef ilk kaptanlık oyununu kazanan isim açıklandı! İşte 22 Ağustos 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef’in 22 Ağustos akşamı ekranlara gelen 48. bölümünde, ana kadro yarışmacıları sezonun ilk kaptanlık oyunu için bir araya geldi. Jüri üyelerinin belirlemiş olduğu yemekleri en başarılı yapan isim MasterChef 2022 sezonunun ilk mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmayı takip edenler ise ‘’MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? İşte mavi ve kırmızı takım üyeleri ve tüm detaylar.

SON DAKİKA: MasterChef ilk kaptanlık oyununu kazanan isim açıklandı! İşte 22 Ağustos 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı 48. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında sezonun ilk kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Elemelerden geçerek ana kadroya katılan yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda istenen yemekleri en başarılı yapan isim MasterChef 2022 sezonunun ilk mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Peki, MasterChef ilk kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte MasterChef ilk kaptanlık oyununu kazanan isim ve mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

SON DAKİKA: MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN İSİM AÇIKLANDI!

MasterChef Türkiye'de 22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, en güzel ve en lezzetli yemeği yapmak için şefler karşısında tüm hünerlerini sergiledi. Verilen süre sonunda tadım yapan şefler, Mavi takım kaptanını belirledi.

Mavi takım kaptanı Yağız oldu! Ayrıca mavi takım kaptanı, ilk dokunulmazlık hakkını da almaya hak kazandı.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Şefler, MasterChef 2022 sezonun ilk bölümünde kazanan isimleri belirledi. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü kaptanlık oyununda Mavi takımın kaptanı Yağız olurken, Kırmızı takım kaptanı ise Serpilay seçildi.

HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları henüz belirlenmedi. Belirlendiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MAVİ TAKIM:

KIRMIZI TAKIM:

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSU

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz. Serpilay,

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SON DAKİKA: MasterChef ilk kaptanlık oyununu kazanan isim açıklandı! İşte 22 Ağustos 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları
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