SON DAKİKA: MasterChef ilk kaptanlık oyununu kazanan isim açıklandı! İşte 22 Ağustos 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı 48. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında sezonun ilk kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Elemelerden geçerek ana kadroya katılan yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda istenen yemekleri en başarılı yapan isim MasterChef 2022 sezonunun ilk mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Peki, MasterChef ilk kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte MasterChef ilk kaptanlık oyununu kazanan isim ve mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…

SON DAKİKA: MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN İSİM AÇIKLANDI!

MasterChef Türkiye'de 22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, en güzel ve en lezzetli yemeği yapmak için şefler karşısında tüm hünerlerini sergiledi. Verilen süre sonunda tadım yapan şefler, Mavi takım kaptanını belirledi.

Mavi takım kaptanı Yağız oldu! Ayrıca mavi takım kaptanı, ilk dokunulmazlık hakkını da almaya hak kazandı.