Son dakika: Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı! İşte şüphelinin ifadesi

İŞTE ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Şüpheli Sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Duran A ilk ifadesinde; "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum.