SON DAKİKA: MEB yayınladı! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş bilgileri ve yerleri açıklandı

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.