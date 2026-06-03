Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: MEB yayınladı! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş bilgileri ve yerleri açıklandı
Giriş Tarihi: 3.06.2026 11:21 Son Güncelleme: 3.06.2026 11:35

SON DAKİKA: MEB yayınladı! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş bilgileri ve yerleri açıklandı

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS sınavı giriş bilgileri ve yerleri açıklandı. MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayınladı.

AA Yaşam
SON DAKİKA: MEB yayınladı! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı giriş bilgileri ve yerleri açıklandı
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Son dakika haberi... MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayınladı.       

LGS GİRİŞ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

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SON DAKİKA: MEB yayınladı! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş bilgileri ve yerleri açıklandı
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