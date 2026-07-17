SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’un yargılaması 10 eylül’de başlıyor!

İSTENEN CEZA

Mehmet Akif Ersoy'un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi. Ersoy'un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör