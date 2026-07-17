Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’un yargılaması 10 eylül’de başlıyor!
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:47 Son Güncelleme: 17.07.2026 16:56

SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’un yargılaması 10 eylül’de başlıyor!

SON DAKİKA | Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’un yargılaması 10 eylül’de başlıyor!
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Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

YARGILAMA 10 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ersoy ve 7 sanık, 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZA

Mehmet Akif Ersoy'un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi. Ersoy'un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MEHMET AKİF ERSOY

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SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’un yargılaması 10 eylül’de başlıyor!
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