SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’un yargılaması 10 eylül’de başlıyor!

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davada ilk duruşma tarihi belli oldu.
YARGILAMA 10 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Ersoy ve 7 sanık, 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
İSTENEN CEZA
Mehmet Akif Ersoy'un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi. Ersoy'un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti.