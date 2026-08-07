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Giriş Tarihi: 7.08.2026 12:50

SON DAKİKA | Menderes Belediyesi soruşturmasında tüm şüphelilere tutuklama talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve beraberindeki 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 16 şüpheli de tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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SON DAKİKA | Menderes Belediyesi soruşturmasında tüm şüphelilere tutuklama talebi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.

16 ŞÜPHELİYE DE TUTUKLAMA TALEBİ

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık 16 şüpheliyi de tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA | Menderes Belediyesi soruşturmasında tüm şüphelilere tutuklama talebi
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