Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı! Kuruçaylar suç örgütü detayı
Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:12 Son Güncelleme: 10.09.2026 11:29

Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı! Kuruçaylar suç örgütü detayı

Son dakika haberi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesinde "rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur Gürcü'nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.

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İHA Yaşam
Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı! Kuruçaylar suç örgütü detayı
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Son dakika: İzmir'in Menderes Belediyesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına suç örgütü tarafından yerleştirildiği ve cinsel içerikli yazışmaları olduğu tespit edilen bir avukat gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen; 'rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik' suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddialarını içeren soruşturma kapsamında, eski başkan İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü'nün adresi belirlendi.

Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli avukat, 9 Eylül günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI DEŞİFRE OLDU

Öte yandan, soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve Ankara Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen şüpheli Avukat Elifnur Gürcü'nün, 'Kuruçaylar' olarak bilinen suç örgütü tarafından planlı bir şekilde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi.

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Son Dakika | Menderes Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı! Kuruçaylar suç örgütü detayı
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