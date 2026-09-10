Son Dakika | Menderes Belediyesi’ne soruşturmada yeni gelişme: Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı! Kuruçaylar suç örgütü detayı

Son dakika: İzmir'in Menderes Belediyesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına suç örgütü tarafından yerleştirildiği ve cinsel içerikli yazışmaları olduğu tespit edilen bir avukat gözaltına alındı.