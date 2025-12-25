Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Mersin’de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu: Karaciğeri parçalanan talihsiz adamdan haber var!
SON DAKİKA… Mersin Anamur’da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.K. okul bahçesinde okul müdür Ender Kara’yı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Babası ile birlikte tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Kara ise yoğun bakımdan çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

KARACİĞERİ PARÇALANMIŞTI...

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Kara, bugün normal servise alındı.

BAKAN TEKİN İLE GÖRÜŞTÜ

Mersin Valisi Atilla Toros, servise alınan Ender Kara'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü. Bakan Tekin, müdür Kara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

