SON DAKİKA… Mersin’de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu: Karaciğeri parçalanan talihsiz adamdan haber var!

Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.