SON DAKİKA | Mersin'de korkutan yangın: Yağ fabrikası alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:04 Son Güncelleme: 13.05.2026 16:12

SON DAKİKA | Mersin'de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, ilk olarak fabrikanın kendi söndürme ekipleri müdahale ederken, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

İHA Yaşam
SON DAKİKA | Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altına alırken, bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı.

BAZI BÖLÜMLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi. Çalışmalara Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA araçlarının destek verdiği ifade edildi. Öte yandan, fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel risklere karşı bazı bölümlerin tahliye edildiği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Alev alan yağ dolum silolarındaki söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Mersin'de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

