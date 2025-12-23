SON DAKİKA… Mersin’de ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu! Son paylaşımı kan dondurdu: Ağa da benim paşa da!

SON PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Öte yandan, M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.