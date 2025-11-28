SON DAKİKA… Meteoroloji 4 il için sarı kodlu alarm verdi! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. MGM Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'a sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı.
Özellikle İzmir'in sahil kesimleri ile Aydın, Bodrum ve Marmaris'e kadar olan bölgede dolu ve hortum oluşabileceği belirtildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenen hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren düşmeye başlayacak. Yeni haftada yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekleniyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 21, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 15, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 11, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu