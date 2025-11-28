SON DAKİKA… Meteoroloji 4 il için sarı kodlu alarm verdi! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.