Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Meteoroloji 4 il için sarı kodlu alarm verdi! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Giriş Tarihi: 28.11.2025 09:21

SON DAKİKA… Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hava durumu uyarısı geldi. Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala, serin ve yağışlı havanın yurda giriş yaptığı belirtildi. Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere 4 il için sarı kodlu uyarı verilirken, kuvvetli sağanak, hortum, dolu beklendiği belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısı

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. MGM Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'a sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı.

Özellikle İzmir'in sahil kesimleri ile Aydın, Bodrum ve Marmaris'e kadar olan bölgede dolu ve hortum oluşabileceği belirtildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenen hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren düşmeye başlayacak. Yeni haftada yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 21, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ADANA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 15, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 11, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu

