SON DAKİKA… Meteoroloji 8 il için alarm verdi! İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Peş peşe sarı kodlu uyarı...

Giriş Tarihi: 28.02.2026 08:38 Son Güncelleme: 28.02.2026 08:46

SON DAKİKA… Kara kış, Türkiye’yi esir aldı… Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkisini artırdı. İstanbul’da sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı. 5 bölge için sağanak yağış beklenirken, 8 kent için de sarı kodlu alarm paylaşıldı. İstanbul’da hafta sonu plan yapanlar için de uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE 8 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA BUZ KESECEK

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağlı hava nedeniyle sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu yağmurlu

İZMİR: 13, Az bulutlu

BURSA: 10, Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EDİRNE: 12, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 4, Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA: 11, Parçalı bulutlu

ADANA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu

HATAY: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

AMASYA: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN: 6, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT: 4, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON: 9, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS: -2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 4, Çok bulutlu

VAN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR: 7, Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 8, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve çok bulutlu

