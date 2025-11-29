SON DAKİKA... Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İzmir, Muğla ve Çanakkale’yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı!

SON DAKİKA... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış etkisin artırdı. Sarı ve turuncu kodlu alarm verilen Ege ile Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış sabah saatlerinden sağanak yağış başladı. İzmir'de metrekareye 163 kilogram yağış düştüğü açıklanırken, Muğla, Çanakkale ve Tekirdağ gibi illerde ev ile iş yerlerini su bastı.
CAMİNİN MİNARESİ DEVRİLDİ
İzmir'in Menderes ilçesi Efeçukuru Mahallesi'ndeki caminin minaresi devirdi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.
BODRUM'U SAĞANAK YAĞIŞ VURDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinde geldi. Yağış esnasında yollar dereye dönerken taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da aralıklarla yağış etkili oluyor. Yağış esnasında ana arterlerde ve bazı sokaklarda yoğun su birikintisi oluştu, derelerin debisi yükseldi. Bazı bölgelerde rögarlar taştı.Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'taki kanalizasyon hattında taşma meydana geldi, sokaktaki bir evi atık su bastı.
VATANDAŞLAR EVLERİNİ KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI
Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evi temizlemeye çalıştı. Evini atık su basan Songül Demir, "Sabah bir uyandım, elektrikler ışık vermeye başladı. İlk önce dışarıda yağmur yağdığı için diye düşündüm. Sonra hemen çocuğuna odasına gittim, şalteri kapattım. Evimin her yerini su bastı. Kanalizasyon hattı tıkandığı için direkt buraya vurdu. Bizim ev yol hizasının altında olduğu için hep bu sıkıntıyı yaşıyorum" dedi. Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
ARAÇLAR YOLLARDA GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. İlçe genelinde zaman zaman şiddetini artıran yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri kayganlaşan yollarda hızlarını düşürerek kontrollü şekilde yollarına devam etti. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yönelirken ekipler tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Yağışın ilçe genelinde aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
ANTALYA'YI SAĞANAK VE DOLU VURDU
Antalya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ve ilçelerde öğle saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentteki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağıştan kendilerini korumak için çevredeki apartman ve iş yerlerindeki saçakların altına sığındı.
İZMİR'DE METREKAREYE ORTALAMA 165 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
İzmir 'de devam eden yağışlar özellikle Karaburun, Foça, Çeşme ve Dikili'de etkili oldu. Karaburun'da son 24 saatte metrekareye 165, Foça'da 137, Çeşme'de 131, Dikili'de 110 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Deniz seviyesinin de yükselmesiyle birlikte su baskınları yaşandı.
SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KADIRGA KOYU SAHİL YOLU KAPANDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle ilçede Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Yağış hayatı olumsuz etkiledi.
lçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı. Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.