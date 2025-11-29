SON DAKİKA... Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İzmir, Muğla ve Çanakkale’yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı!

VATANDAŞLAR EVLERİNİ KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evi temizlemeye çalıştı. Evini atık su basan Songül Demir, "Sabah bir uyandım, elektrikler ışık vermeye başladı. İlk önce dışarıda yağmur yağdığı için diye düşündüm. Sonra hemen çocuğuna odasına gittim, şalteri kapattım. Evimin her yerini su bastı. Kanalizasyon hattı tıkandığı için direkt buraya vurdu. Bizim ev yol hizasının altında olduğu için hep bu sıkıntıyı yaşıyorum" dedi. Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri iptal edildi.