SON DAKİKA! Meteoroloji hava durumu raporunda uyardı! İstanbul için sağanak alarmı: Bu tarihlere dikkat

Giriş Tarihi: 5.10.2025 20:57

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da etkili olacağı tahmin edilen şiddetli sağanak yağışlar için tarih verildi. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Ekim tarihlerine ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Buna göre; önümüzdeki hafta yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Pazartesi günü sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, salı günü İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe günü ise İstanbul'da sağanakla birlikte yer yer güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü yine yurt genelinde şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü ise yurdun batı ve iç kesimlerinde güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise yağış bekleniyor.

İŞTE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

PAZARTESİ: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Manisa, İzmir

SALI: İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Bolu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak bekleniyor.

ÇARŞAMBA: İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova ve Bilecik dahil birçok ilde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE: Aralarında İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon ve Ordu'nun da olduğu çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.

CUMA: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Muş ve Bitlis dahil yine birçok il için kuvvet sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul için yağış tahmini yapılan günler şu şekilde:

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 22°C

Az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA 18°C, 27°C

Az bulutlu

BURDUR 9°C, 24°C

Az bulutlu

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 24°C

Az bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Az bulutlu

SİNOP 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

