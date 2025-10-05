SON DAKİKA! Meteoroloji hava durumu raporunda uyardı! İstanbul için sağanak alarmı: Bu tarihlere dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Ekim tarihlerine ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Buna göre; önümüzdeki hafta yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
SON DAKİKA: İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Pazartesi günü sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, salı günü İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Çarşamba günü İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Perşembe günü ise İstanbul'da sağanakla birlikte yer yer güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü yine yurt genelinde şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü ise yurdun batı ve iç kesimlerinde güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise yağış bekleniyor.
İŞTE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER
PAZARTESİ: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Manisa, İzmir
SALI: İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Bolu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak bekleniyor.
ÇARŞAMBA: İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova ve Bilecik dahil birçok ilde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
PERŞEMBE: Aralarında İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon ve Ordu'nun da olduğu çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.
CUMA: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Muş ve Bitlis dahil yine birçok il için kuvvet sağanak uyarısı yapıldı.
İstanbul için yağış tahmini yapılan günler şu şekilde:
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 22°C
Az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu
BURDUR 9°C, 24°C
Az bulutlu
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 24°C
Az bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Az bulutlu
SİNOP 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık