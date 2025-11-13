SON DAKİKA | Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Şiddetli kar yağışı ve sağanak kapıda: İşte yağış beklenen o iller...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri'nin doğusu ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 4°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu