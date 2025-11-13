Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Şiddetli kar yağışı ve sağanak kapıda: İşte yağış beklenen o iller...
Giriş Tarihi: 13.11.2025 20:59 Son Güncelleme: 13.11.2025 21:05

SON DAKİKA | Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Şiddetli kar yağışı ve sağanak kapıda: İşte yağış beklenen o iller...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu raporuna göre; Türkiye hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Buna göre; yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar ve yağış bekleniyor? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Şiddetli kar yağışı ve sağanak kapıda: İşte yağış beklenen o iller...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre; yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyretmesi bekleniyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde ise sağanak ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM'den yapılan uyarıda ise "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

HANGİ İLLERDE KAR VE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Haritalı hava durumu raporuna göre; hafta sonu sağanak beklenen illerden bazı şu şekilde:

14 KASIM CUMA: KOCAELİ, DÜZCE, ZONGULDAK, BARTIN, TOKAT, AMASYA, YOZGAT, ELAZIĞ, MALATYA, ADIYAMAN, IĞDIR, KARS, ARTVİN, ORDU, GİRESUN, TRABZON...

15 KASIM CUMARTESİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER: ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN

SAĞANAK BEKLENEN BAZI İLLER: AMASYA, TOKAT, SİVAS, SAMSUN, ORDU, GİRESUN, TRABZON, MUŞ, BİNGÖL, TUNCELİ, MARDİN, ŞIRNAK, SİİRT, KARAMAN, ADANA, KAHRAMANMARAŞ

16 KASIM PAZAR KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER: ERZURUM, ARDAHAN, KARS, AĞRI, MUŞ, BİTLİS, VAN, HAKKARİ

SAĞANAK BEKLENEN BAZI İLLER: ORDU, GİRESUN, TRABZON, RİZE, ARTVİN, BATMAN, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, MALATYA, TUNCELİ, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE...

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri'nin doğusu ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 4°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, bölgenin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Şiddetli kar yağışı ve sağanak kapıda: İşte yağış beklenen o iller...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz