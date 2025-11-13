SON DAKİKA | Meteoroloji o illeri tarih vererek uyardı! Şiddetli kar yağışı ve sağanak kapıda: İşte yağış beklenen o iller...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre; yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyretmesi bekleniyor.
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde ise sağanak ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
MGM'den yapılan uyarıda ise "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
14 KASIM CUMA: KOCAELİ, DÜZCE, ZONGULDAK, BARTIN, TOKAT, AMASYA, YOZGAT, ELAZIĞ, MALATYA, ADIYAMAN, IĞDIR, KARS, ARTVİN, ORDU, GİRESUN, TRABZON...
15 KASIM CUMARTESİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER: ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN
SAĞANAK BEKLENEN BAZI İLLER: AMASYA, TOKAT, SİVAS, SAMSUN, ORDU, GİRESUN, TRABZON, MUŞ, BİNGÖL, TUNCELİ, MARDİN, ŞIRNAK, SİİRT, KARAMAN, ADANA, KAHRAMANMARAŞ
16 KASIM PAZAR KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER: ERZURUM, ARDAHAN, KARS, AĞRI, MUŞ, BİTLİS, VAN, HAKKARİ
SAĞANAK BEKLENEN BAZI İLLER: ORDU, GİRESUN, TRABZON, RİZE, ARTVİN, BATMAN, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, MALATYA, TUNCELİ, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE...
İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri'nin doğusu ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 4°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, bölgenin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı