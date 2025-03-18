Son dakika | Meteoroloji tek tek uyardı: O illere kar yağışı geliyor! İşte 18 Mart hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu