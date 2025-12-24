SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 28 ilde kuvvetli kar alarmı! İstanbul’un o ilçeleri için tarih verildi

Halk takvimine göre kışın en şiddetli dönemi sayılan ve 40 gün süren Zemheri soğukları, bu yıl etkisini oldukça sert hissettirmeye başladı. Kelime kökeni Arapça "zamharir" olan ve kışın en dondurucu 40 günlük sürecini temsil eden bu dönem, 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. Meteorolojik açıdan güneş ışınlarının en eğik açıyla geldiği ve yer kabuğunun en fazla ısı kaybettiği bu süreçte, uzmanlar ani sıcaklık düşüşlerine bağlı hastalık riskine ve tarımsal don olaylarına karşı vatandaşları uyarıyor. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde termometreler sert bir düşüş yaşayarak kışın gerçek yüzünü gösterecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük ilinde hava durumu kış moduna geçiyor. İstanbul, haftaya çok bulutlu ve puslu bir başlangıç yaparken, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 7 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor; özellikle megakentin yüksek kesimlerinde dondurucu ayazla birlikte karla karışık yağmur ve hafif kar geçişleri muhtemel görünüyor. Ankara, dondurucu soğukların ve kar yağışının merkez üssü haline gelerek gündüz 0 derece, gece ise eksi 6 derece civarında seyredecek bir hava kütlesinin etkisi altına giriyor. İzmir ise mevsim normallerinde seyreden 16 derecelik sıcaklıkları geride bırakarak, hafta sonu 9 dereceye kadar düşen sıcaklıklar ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimaliyle kış fırtınasını hissedecek.
ZEMHERİ NEDİR? KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?
Zemheri, halk takvimine göre kışın en şiddetli ve dondurucu soğuklarının yaşandığı, 21 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki 40 günlük dönemi kapsayan sürece verilen isimdir. Kışın ilk yarısı olan "erbain" (kırk gün) ile örtüşür ve doğanın adeta uykuya daldığı, en sert ayazların görüldüğü zaman dilimi olarak bilinir. Anadolu kültüründe "karakış" olarak da adlandırılan bu günlerde, hava sıcaklıklarında ani ve keskin düşüşler yaşanırken, dondurucu rüzgarlar ve yoğun kar yağışları hayatı önemli ölçüde etkiler.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Soğuk hava dalgasının iç kesimlere ilerlemesiyle birlikte kar yağışı geniş bir coğrafyada etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde başta Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere Yozgat, Nevşehir ve Çankırı çevresinde beyaz örtünün oluşması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kısımlarında Bolu ve Kastamonu, Ege'nin yükseklerinde ise Kütahya ve Afyonkarahisar hattı kar yağışından etkilenecek. Doğu Anadolu'da dondurucu ayazın dozunun artmasıyla beraber Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari gibi illerde kar yağışı aralıklarla devam ederken, gece sıcaklıkları eksi 17 dereceye kadar düşecek.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Sistem sadece kar yağışı değil, kıyı şeridinde kuvvetli sağanakları da beraberinde getiriyor. Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya ve çevresi için "kuvvetli" yağış uyarısı verilirken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Marmara ve Karadeniz kıyı hattı boyunca yağmur ve fırtına etkisini sürdürürken, iç kesimlerdeki yoğun sis ve pusun görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. 30 Ocak'a kadar sürecek bu "kara kış" periyodunda, sürücülerin kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurması hayati önem taşıyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!
24 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA
Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim görünüyor. Marmara'nın güneyi ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olurken, Karadeniz kıyılarında hafif yağışlar dikkat çekiyor. Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında kar yağışı gözlemlenirken, sıcaklıklar batıda 15-17 derece civarında seyrediyor; Erzurum ve çevresinde ise gece sıcaklıkları eksi 12 derece seviyelerine kadar düşüyor.
25 ARALIK 2024 PERŞEMBE
yağışlı hava dalgası ülkenin batı ve kıyı kesimlerinde etkisini artırmaya başlıyor. Ege, Marmara ve Batı Akdeniz genelinde yağmur görülürken, iç kesimlerde bulutluluk oranı artıyor. Karadeniz kıyılarındaki yağışlı hava devam ederken, İç Anadolu'da sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişiyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.
26 ARALIK 2024 CUMA
yağışlı hava kütlesi iç kesimlere doğru ilerleyerek geniş bir alana yayılıyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kısımlarında yağmurun yanı sıra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları başlıyor. Güney illerimizde, özellikle Antalya ve Adana çevresinde sıcaklıklar 20-21 derece seviyelerinde kalırken, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir bir soğuma yaşanıyor.
27 ARALIK 2024 CUMARTESİ
soğuk ve kar yağışlı hava dalgası tüm İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'yu etkisi altına alıyor. Haritadaki kar sembollerinin yoğunluğu, İç Anadolu genelinde kar yağışının beklendiğini gösteriyor. Batı bölgelerinde ise yağışlar kesilerek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, sıcaklıklar Ankara'da 4 derece, İstanbul'da ise 8 derece civarında ölçülüyor.
28 ARALIK 2024 PAZAR
kar yağışı etkisini Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda sürdürmeye devam ederken, iç kesimlerde kar yağışı yerini çok bulutlu ve soğuk bir havaya bırakıyor. Ülkenin batısında hava açmaya başlıyor ancak sıcaklıklardaki düşüş devam ediyor; özellikle gece sıcaklıkları İç Anadolu'da eksi 8-9 derece, Doğu Anadolu'da ise eksi 17 derece gibi oldukça düşük seviyelere geriliyor. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ise az bulutlu ve güneşli bir gün geçiriyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH 06:00-12:00)
Türkiye'nin geniş bir kesiminde puslu ve sisli bir hava hakim görünüyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde "SİS" uyarısı dikkat çekiyor. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgası; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize kıyı şeridinde yağmur, Sivas ile Bayburt çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösteriyor. Güneyde ise Antalya civarında hafif yağış geçişleri gözlemleniyor.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Sisli hava etkisini biraz yitirerek yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Karadeniz kıyısındaki yağış bandı Sinop'tan Artvin'e kadar uzanırken, Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği görülüyor. Ege kıyılarında, özellikle Muğla ve Aydın çevresinde yerel yağmur geçişleri başlarken, Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Burdur hattında yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise parçalı bulutlu ve güneşli bir öğleden sonra geçiriyor.
AKŞAM (18:00-24:00)
Yağışlar batı kıyılarında ve Akdeniz'de şiddetini artırıyor. Özellikle Antalya çevresi için "kuvvetli" yağış uyarısı haritaya eklenmiş durumda; bu bölgedeki yeşil alanın koyulaşması yağışın miktarının artacağını gösteriyor. İç kesimlerde sis ve pus tekrar yoğunlaşmaya başlarken, Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı hava doğu kıyılarına hapsoluyor. Gümüşhane ve Bayburt çevresinde kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
GECE (00:00-06:00)
yağışlı sistem Türkiye'nin batısını daha geniş bir şekilde kapsama altına alıyor. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa boyunca uzanan kıyı şeridinde yağışlar etkili olurken, Antalya ve Isparta çevresindeki "kuvvetli" yağış uyarısı devam ediyor. İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Konya çevresinde puslu ve çok bulutlu bir hava görülürken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Artvin çevresi) kar ve yağmur geçişleri gece boyunca sürüyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU!
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop, Artvin çevreleri, Denizli'nin batısı, Konya'nın kuzey ve batısı ile bu sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu